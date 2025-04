Bolsonaro sigue en la UCI y sin previsión de alta tras operación intestinal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresado en un hospital de Brasilia en el que hace una semana fue sometido a una operación intestinal, mantiene una "buena recuperación clínica" pero sin previsión de alta, informaron este domingo los médicos que le atienden.

- Sigo internado na UTI do Hospital DF Star, ainda em fase de recuperação após mais um procedimento cirúrgico. Tenho me mantido estável, com a pressão controlada e uma resposta clínica considerada positiva pelos médicos.



- Por enquanto, ainda sigo sem alimentação oral, recebendo… pic.twitter.com/da3o97YHtk