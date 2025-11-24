Corte Suprema de Brasil confirma la orden de prisión preventiva a Bolsonaro

La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil, por unanimidad, refrendó este lunes la orden de prisión preventiva dictada el sábado contra el expresidente Jair Bolsonaro y que lo mantiene preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El ex jefe de Estado (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por golpismo, confesó el mismo sábado haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.

En una audiencia con un juez el domingo, sin embargo, negó que su intención fuera fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de "paranoia" y "alucinaciones" producido por la mezcla de medicamentos.

Bolsonaro, que cumplía prisión domiciliaria desde agosto, achacó sus acciones a los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo), según el informe de la audiencia.

El exgobernante, de 70 años, arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, trastornos que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.