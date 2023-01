La comunidad internacional condenó el asalto de los bolsonaristas en Brasil

La comunidad internacional expresó este domingo su solidaridad y apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro invadieran en Brasilia las sedes de los tres poderes del Estado.

"Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas. El Gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia", publicó el Presidente Gabriel Boric en un mensaje en Twitter.

En un largo hilo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien actualmente ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), manifestó su "incondicional apoyo" a su homólogo brasileño y pidió que los países de la región se unan en rechazo a esta "inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para atender el intento de "golpe" en Brasil.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la violencia generada por "grupos neofascistas" de Bolsonaro en Brasilia.

Estados Unidos expresó su "apoyo inquebrantable" a las instituciones democráticas de Brasil y consideró que la violencia "es siempre inaceptable".

El presidente estadounidense, Joe Biden, está siguiendo "la situación de cerca", mientras se encuentra de viaje en El Paso (Texas, EE.UU.), indicó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien manifestó la condena de su país "a cualquier esfuerzo para socavar la democracia en Brasil", que, subrayó, "no se verá sacudida por la violencia".

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un mensaje similar en sus redes sociales, donde dijo que "emplear la violencia para atacar instituciones democráticas es siempre inaceptable".

We condemn the attacks on Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions.