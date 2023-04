Brasil y Emiratos Árabes Unidos reforzaron su cooperación contra el cambio climático

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este sábado con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, donde abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países y pusieron especial atención a la cuestión climática.

Ambos mandatarios centraron su conversación en cuestiones "sobre trabajo ambiental, cambio climático, energías renovables, seguridad alimentaria y otros aspectos de la cooperación", entre otros asuntos de carácter económico, comercial y de desarrollo, así como en el campo de la tecnología, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

De hecho, la ciudad emiratí de Dubái acogerá la COP28 del 30 de noviembre al 12 de diciembre de este año, rodeada de polémica desde que se conoció que el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán Al Yaber, presidiría la conferencia climática internacional.

En este sentido, ambas partes afirmaron estar "en línea con los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible en los dos países y son de interés común", sobre todo teniendo en cuenta que Lula participó el pasado año en la COP27 que acogió la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde propuso celebrar la COP30, prevista para el año 2025, en el Amazonas para mostrar al mundo este espacio de biodiversidad.

Cerimônia de recepção no Palácio Presidencial de Abu Dhabi, com o presidente @MohamedBinZayed. Os Emirados são o país da região que mais investe no Brasil, serão sede da COP-28 esse ano e irão ampliar investimentos em biocombustíveis e energias renováveis.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/AVkh6WWncr