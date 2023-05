Lula anunció proyecto que reajusta el salario mínimo por encima de la inflación

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este domingo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley que garantizará que, en adelante, el salario mínimo siempre sea reajustado por encima de la tasa de inflación del año anterior.

El mandatario aprovechó un pronunciamiento en cadena nacional por la conmemoración del Día del Trabajo para anunciar un pequeño aumento del actual salario mínimo y una herramienta para que ese reajuste anual siempre garantice un incremento real, por encima de la inflación.

El 1 de enero, el mismo día en que asumió su tercer mandato, Lula anunció un aumento del salario mínimo desde 1.212 reales (alrededor de 196.107 en pesos chilenos) en 2022 hasta 1.302 reales (unos 210.669 pesos) en 2023.

Pero para permitir que el reajuste del salario mínimo este año se ubique por encima de la inflación, Lula anunció este domingo que, a partir del 1 de mayo, su valor será elevado hasta 1.320 reales (unos 213.581 pesos), lo que garantiza un aumento real del 2,8%.

Meu primeiro pronunciamento em cadeia nacional neste governo, uma mensagem aos trabalhadores.



Não importa a profissão ou o local de trabalho. Trabalhadores são os responsáveis pela geração da riqueza do Brasil. Recompor as conquistas perdidas é prioridade do nosso governo. pic.twitter.com/20vc2kVzbZ