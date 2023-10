Lula da Silva es dado de alta anticipadamente tras someterse a cirugía de cadera

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este domingo el alta médica anticipada tras haber sido sometido el viernes a una cirugía en la que se le implantó una prótesis de cadera y a otra, plástica, para retirar el exceso de piel en los párpados, y ya inició la recuperación en la residencia oficial.

Pese a que los médicos tenían previsto darle el alta el martes, el jefe de Estado salió la tarde de este domingo del hospital de Brasilia en el que estaba ingresado desde el viernes y se instaló en el Palacio de la Alvorada, la residencia de la Presidencia brasileña y en donde realizará un proceso de recuperación que debe prolongarse por tres o cuatro semanas.

"El presidente recibió el alta médica y ya está en el Palacio de la Alvorada", informó la Presidencia en una nota en las redes sociales.

Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona.