Lula dobla en intención de voto a Bolsonaro para elecciones de 2022 en Brasil

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas de intención de voto en Brasil para la contienda electoral del 2022, con una ventaja del 49%, 26 puntos porcentuales más que Jair Bolsonaro, que sería su directo contrincante según un sondeo divulgado este viernes.

De acuerdo con la encuesta del instituto Ipec, el líder ultraderechista, cuya popularidad continúa en picada, apenas cuenta con el 23% de los apoyos de los brasileños para una eventual disputa electoral con Lula.

El sondeo, realizado a 2.000 brasileños entre el 17 y 21 de junio -y con dos puntos porcentuales de margen de error- también incluyó como eventuales contendores al excandidato progresista Ciro Gomes, que se ubica en tercer lugar con un 7% de la intención de voto, técnicamente empatado con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria (5%).

Le sigue el ex ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta con el 3% de las intenciones, mientras que los votos blancos y nulos suman 10% y los electores que no saben o no responden, 3%.

La popularidad de Bolsonaro pasa por su peor momento desde el inicio de su mandato, el 1 de enero de 2019, y el índice de desaprobación de su gobierno saltó desde el 39% en febrero hasta el 50% en junio, según un sondeo divulgado la víspera por el Ipec.

LULA Y SUS ANTECEDETES JUDICIALES

La intención de voto de Lula (2003-2010), quien todavía no ha oficializado su candidatura pero no oculta su deseo de volver al poder, se ha fortalecido desde que recuperó sus derechos políticos en marzo pasado después de que un juez anulara las condenas de prisión que pesaban en su contra.

El ex mandatario brasileño se quedó sin derechos políticos en 2018 tras ser condenado en segunda instancia por corrupción, lo que le impidió ser candidato en las elecciones de ese año.

Sin embargo, la decisión del supremo en este 2021 de anular las condenas que le habían sido impuestas lo habilitaron de nuevo políticamente, por lo que podrá disputar las elecciones del próximo año.