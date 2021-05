Lula vencería en una segunda vuelta frente a Bolsonaro en 2022, según sondeo

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencería al actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2022, en la que ambos se perfilan como potenciales candidatos, según un sondeo divulgado este miércoles.

Lula (2003-2010), quien recuperó sus derechos políticos hace poco más de dos meses tras una decisión judicial, ganaría con el 55% de los votos frente al 32% del líder de la ultraderecha brasileña, quien probablemente buscará su reelección en los comicios del próximo año, de acuerdo con la encuesta divulgada por la firma Datafolha, una de las más prestigiosas del país.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) conseguiría un cómodo margen en la primera vuelta con un 41% de los votos, frente al 23% del capitán de la reserva del Ejército.

El sondeo, realizado a 2.071 brasileños entre el 11 y 12 de mayo y que tiene 2 puntos porcentuales de margen de error, también incluyó como eventuales candidatos al ex juez y ex ministro Sergio Moro (7%), al ex candidato progresista Ciro Gomes (6%), al presentador de televisión Luciano Huck (4%) y al gobernador de Sao Paulo, Joao Doria (3%), principal rival de Bolsonaro en el campo conservador.

Se trata del primer sondeo de intención de voto realizado por la firma Datafolha desde que el juez del Tribunal Supremo Edson Fachin anuló 4 juicios que cursaron contra Lula en tribunales de Curitiba por un conflicto de competencias y decidió que las causas deberán reiniciarse en otros juzgados, con lo que dejó sin efecto las penas de casi 26 años de cárcel que pesaban en su contra.

Tras la anulación de las condenas, Lula, de 75 años, recuperó sus derechos políticos, los cuales fueron anulados en 2018 tras ser condenado en segunda instancia por corrupción, lo que le impidió ser candidato en las elecciones de ese año.

Bolsonaro venció entonces en la segunda vuelta con el 65% de los votos al candidato progresista Fernando Haddad, delfín político de Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por corrupción.