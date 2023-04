Lula y Xi Jinping firmaron una decena de acuerdos para estrechar lazos entre Brasil y China

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió hoy en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, quien le manifestó que las relaciones entre ambas partes "jugarán un papel clave para la estabilidad y paz mundiales".

Lula, que llegó anoche a la capital y desarrolla este viernes la segunda jornada de su visita de Estado a China, fue recibido con honores por Xi en el Gran Palacio del Pueblo antes del encuentro. Durante la reunión, que duró unos 50 minutos, Xi aseguró que China y Brasil "son dos de los grandes países en desarrollo y dos importantes mercados emergentes. Nuestras relaciones son estables y están en constante desarrollo".

"Tenemos intereses comunes y China va a dar prioridad a nuestras relaciones amistosas. Esta es una relación que beneficiará a ambos y la apertura de China traerá oportunidades para todos", dijo Xi al comienzo de la reunión.

El mandatario agregó que el país asiático busca "la creación de un nuevo paradigma de desarrollo" y mencionó la Iniciativa Global de Seguridad, un proyecto anunciado por Xi en abril de 2022 y que se opone al uso de sanciones en el escenario internacional.

Mais cedo, estive na Cerimônia de Deposição Floral no Monumento aos Heróis do Povo (Praça da Paz Celestial) e me reuni com o primeiro-ministro Li Qiang, no Grande Palácio do Povo. Vamos trabalhar pela ampliação do comércio e equilibrar a geopolítica mundial.



