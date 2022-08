Murió el "Hulk brasileño" por un paro cardíaco: Era conocido por inyectarse aceite en los músculos

El fisicoculturista brasileño Valdir Segato, famoso por usar synthol para aumentar el tamaño de sus músculos, falleció por un paro cardíaco a la edad de 55 años.

Según informa "Mens Health", el hombre se sintió indispuesto el día de su cumpleaños, visitó el hospital y murió en el centro médico.

Segato era conocido en redes sociales como el "Hulk" brasileño, debido a que había intervenido su cuerpo e incluso los médicos le advirtieron que podría costarle la vida.

Incluso, anteriormente había estado en riesgo de que le tuvieran que amputar un miembro debido a las complicaciones que surgieron por su abuso del synthol, mezcla de aceite, lidocaína y alcohol benzilo.

"Los doctores me dijeron que parara, me aconsejaron que dejara de usarlo, pero es mi decisión y lo uso porque quiero, porque me gusta", argumentó en ese momento.

