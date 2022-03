Niño de 9 años se escapó de casa, se coló en avión y viajó más de 2600 kilómetros

Un niño de 9 años viajó en secreto más de 2.600 kilómetros sin ser visto en Brasil, según informó el medio local G1.

Daniele Marques, madre del menor, contó que se despertó a "5:30 am, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, cuando me di cuenta de que ya no estaba en la habitación y empecé a desesperar".

Marques puso una denuncia a la policía el 26 de febrero y difundió la imagen del menor a través de redes sociales, pero horas después recibió el llamado del aeropuerto de Guarulhos en São Paulo.

La policía reportó que el niño tomó múltiples buses hasta llegar al aeropuerto de la ciudad de Manaus y se le permitió subir a un avión sin pasaporte, ticket ni maletas.

"Mi hijo pasó por tres inspecciones. sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni pase de abordar", contó la madre.

La investigación de la Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (DEPCA) determinó que el niño no tuvo ayuda de adultos para el viaje y que había realizado una búsqueda en internet sobre "cómo subirse a un avión oculto".

También explicaron que el niño no tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y todo ocurrió debido a su deseo de vivir en São Paulo con otros familiares.

"Quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo", concluyó la madre, que espera los videos de las cámaras de seguridad pedidos por la policía a Latam, aerolínea en que viajó su hijo.