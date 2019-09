Paradójico: Ministro de Educación de Brasil envió un comunicado con faltas de ortografía

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, envió un comunicado a su similar de Economía (Paulo Guedes) con errores ortográficos, aunque luego aseguró que él no lo escribió.

La misiva informaba que los fondos previstos para el departamento en el 2020 son insuficientes y alertó del riesgo de "paralisación" (paralización es la forma correcta) y de una posible "suspención" (suspensión) de los pagos.

Estos errores del encargado del departamento de Educación de su país fueron advertidos por el diario O Globo.

Posteriormente, el funcionario respondió a través de su cuenta de Twitter que "fue mi responsabilidad. No lo escribí pero lo leí y lo dejé pasar". Además, fustigó que el mismo diario que lo acusó, había cometido errores del mismo tipo en su pasado.

Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar. Assim como quem escreveu e editou as matérias do Estadão e do Brasil 247. Só para lembrar que Congresso é com dois “S” e “Boslonaro” é Bolsonaro. Erros acontecem. pic.twitter.com/jjJoFTlaA4