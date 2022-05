"Sólo pude llorar": Joven acusó a su ex pololo de tatuarle a la fuerza su nombre en el rostro

Una joven de 18 años fue secuestrada por su ex pololo el fin de semana pasado el hombre decidió tatuarle a la fuerza el rostro para marcarla como "su propiedad".

Tayane Caldas contó a Globo que Gabriel Henrique Alves Coelho, con quien estuvo en una relación durante dos años, la raptó y la tuvo encerrada durante todo el fin de semana en la casa de Alves en Taubaté, al sureste de Brasil.

"Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Sólo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar", contó la joven en la entrevista.

Cuando fue liberada, Caldas fue a casa a contarle a su madre sobre la sesión de tortura y agresión que había vivido. La mujer fue a hacer una denuncia por violencia donéstica a la policía y el hombre fue detenido, ya que contaba con una orden de alejamiento.

"Sólo quiero que la gente que me está viendo la cara así, que me vea, que no tenga miedo. No se puede tener miedo, hay que denunciarlo, porque todo empeora", dijo.

El agresor se defendió y dijo que su ex pareja le permitió realizar el tatuaje, pero el Departamento de Defensa de la Mujer investigará lo sucedido. Además, Alves permanecerá en prisión tras ser sometido a una audiencia de custodia.