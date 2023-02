Al menos 26 personas murieron por las intensas lluvias en el estado de Sao Paulo

Al menos 26 personas murieron, 228 tuvieron que dejar sus residencias y 338 resultaron damnificadas por causa de las fuertes lluvias en el litoral norte del estado de Sao Paulo, según informó este domingo el Gobierno regional.

"El temporal causó inundaciones y deslizamientos" y "algunas vías de acceso" al litoral norte del estado están "bloqueadas debido a los derrumbes", comunicó el Gobierno del estado de Sao Paulo en sus redes sociales.

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, decretó estado de calamidad pública para las ciudades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabelha y Bertioga "que fueron impactadas por las fuertes lluvias que alcanzaron la región".

La Policía Militarizada regional, en tanto, dispuso de siete aeronaves para el rescate de víctimas, transporte de tropas socorristas del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil y acciones de ayuda humanitaria, agregó la información.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, anunció que este lunes visitará la región afectada para "acompañar los esfuerzos de enfrentamiento de esta tragedia" en coordinación con el Gobierno de Sao Paulo, el Ministerio de Desarrollo Regional y las alcaldías.

"Vamos a reunir todos los niveles de gobierno y, con la solidaridad de la sociedad, atender a los heridos, buscar desaparecidos y restablecer las carreteras, las conexiones de energía y telecomunicaciones en la región", señaló Lula en su perfil de Twitter.

Conversei hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, @waldezoficial, com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf, e com o prefeito @prefeitoFA após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião.