Detienen a chilena en Brasil por llamar “mono” a trabajador en el Cristo Redentor

Una turista chilena fue detenida en Brasil tras decirle "mono" a un trabajador como insulto, cuando visitaba el Cristo Redentor.

La mujer identificada como Camila Andrea Faúndez Torres, tuvo un altercado con un empleado de la empresa "Trem do Corcovado", que poco a poco fue escalando hasta que intervinieron las autoridades locales.

Una vez en la comisaría, la mujer admitió lo sucedido y se disculpó con el empleado, aunque actualmente se encuentra a la espera de una audiencia de custodia tras ser acusada de insultos raciales, delito por el cual podría arriesgar cinco años de prisión, según informó G1.

La turista de 30 años se encontraba en Río de Janeiro desde hace 10 días junto a una amiga, y tenía planeado su regreso a Chile el sábado 21 de octubre.

A vitíma, Lucas de Oliveira Timóteo, teria sido chamado de macaco durante uma discussão com a chilena. Os envolvidos foram inicialmente levados para a delegacia do Catete e depois transferidos para a delegacia de Copacabana. Mais informações no SBT Rio 2ª edição. #sbt #sbtrio pic.twitter.com/FTtT7IExYu