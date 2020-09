Camila Garciano, una profesora brasileña de 31 años, falleció de coronavirus tras dar a luz a su bebé de 8 meses de gestación. Su embarazo era riesgoso, por lo que Camila se cuidó y no salió de la casa durante la pandemia. Sin embargo, según contó su hermano Daniel Hélio Ambrósio a Globo, los compañeros de trabajo le hicieron un baby shower sorpresa en el tramo final del embarazo. Una de las participantes tenía Covid-19, pero aún no lo sabía, ya que no tenía síntomas. Después de días, Graciano presentó síntomas y fue trasladada a la UCI del hospital, donde le hicieron una cesárea para salvar al bebé. Tras días internada, la joven madre no sobrevivió y falleció el 22 de agosto por coronavirus.

LEER ARTICULO COMPLETO