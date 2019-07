Empresario brasileño se suicidó durante evento con gobernador y ministro de Bolsonaro

Un empresario brasileño se suicidó este jueves durante un evento al que asistieron diversas autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro, incluyendo al ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, y al gobernador del estado de Sergipe, Belivaldo Chagas.

Sadi Gitz se quitó la vida después de dirigir unas palabras a la audiencia y utilizar un arma de fuego para dispararse en la cabeza, informó El País.

La situación fue captada por diversas cámaras que transmitían el acto y registraron la reacción de los asistentes ante el macabro hecho.

Medios locales informaron que la compañía de Gitz tenía dificultades financieras y el empresario, casado y con cinco hijos, estaba en bancarrota.

El gobierno de Sergipe lamentó lo ocurrido mediante un comunicado en Twitter.

O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento.



Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado. pic.twitter.com/FaRkBcADu7