En medio de la polémica, renunció ex juez Moro como ministro de Justicia de Brasil

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, renunció este viernes a su cargo tras exponer profundas diferencias con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, sobre quien insunuó que incumplió su compromiso de luchar contra la corrupción.

El ex juez Moro, más conocido por llevar a la cárcel al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, abandonó su cargo luego que Bolsonaro destituyera al director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, hombre de confianza de Moro.

Moro argumentó que existen "interferencias políticas" en la lucha contra la corrupción, en las que enmarcó la decisión de destituir a Valeixo y apuntó que Bolsonaro incumplió el "compromiso" en la lucha por la corrupción y el libre nombramiento de asesores.

"Tengo que preservar mi nombre y el compromiso que asumí con el presidente de que seríamos firmes contra la corrupción y eso implica que debemos garantizar el respeto a la ley y a la autonomía de la Policía Federal, sin interferencias políticas", declaró.

Según Moro, en el caso de la destitución del director de la Policía Federal hubo "una presión política, que no es apropiada", por lo que "no tenía cómo aceptar esa sustitución", la cual fue conocida a través del Diario Oficial, según el ex ministro.

Además, insinuó que Bolsonaro pretende poner en la Policía General a alguien que le responda directamente e informe sobre investigaciones que no fueron profundizadas, pero que se especula podría afectar directamente a los hijos del mandatario.

Moro, que cuenta con una aprobación del 60 por ciento, recalcó su actuación como ministro y destacó que se redujo en un 19 por ciento la tasa de homicidios, pero lamentó que en la lucha contra la corrupción no hubo avances.

La versión de Bolsonaro

El presidente brasileño, en tanto, anunció a través de redes sociales que dará una conferencia de prensa para "restablecer la verdad" sobre las salidas de Moro y Valeixo.

- Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020

En su escueto mensaje, el presidente de Brasil sugiere que Valeixo no fue sacado de su cargo, sino que salió por su propia voluntad.

La Policía Federal, con consentimiento de Moro y la Corte Suprema, avanza en investigaciones que incomodan a los hijos de Bolsonaro: el senador Flavio, el diputado federal Eduardo y el concejal de Río de Janeiro Carlos.

Una de ellas trata sobre la diseminación en las redes sociales de noticias falsas, las cuales se sospecha que pudieran ser originadas por grupos directamente vinculados a Carlos Bolsonaro y a un llamado "gabinete del odio" que operaría desde el palacio presidencial.

Otra, intenta determinar si el senador Flavio Bolsonaro, en la época en que era diputado regional en Río de Janeiro, participó en una trama de presuntos fraudes, que habrían sido cometidos mediante la contratación de funcionarios "fantasmas" para su gabinete.