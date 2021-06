Encontró 62 currículums botados en la basura y le consiguió trabajo a 14 personas

Carlos D'Avila, más conocido como "Kaká", es un concejal en Porto Alegre, Brasil, que se llenó de elogios en redes sociales por una hermosa iniciativa: recuperó 62 currículums vitae desechados en basureros y los repartió en distintos lugares, consiguiendo trabajos para al menos 14 personas.

"No se trata solo de currículums, son vidas. Detrás de cada hoja de papel hay una vida que merece ser valorada. Muchos dejaron de comer para gastar el dinero en hacer copias. Y, lamentablemente, terminaron en la basura. Eso es muy triste", dijo el hombre de 39 años al diario argentino Clarín.

Según relató, encontró los currículums botados en la calle y en bolsas de basura, por lo que decidió tomarlos, arreglarlos, sacarles fotocopias y repartirlos en empresas.

Las 14 personas contratadas obtuvieron trabajos en áreas como conserjería, telemarketing y aseo.

Uno de los que consiguió empleo le escribió a Kaká por WhatsApp para agradecerle: "Me hablaron para una entrevista y quedé. Ellos me dijeron que encontraste mi currículum y se los diste. No tengo palabras para agradecer, estoy llorando de la alegría", se leía en sus mensajes.

"No merezco ningún trofeo por eso, simplemente hice lo que todos deberían hacer. Que sirva de inspiración a otras personas", afirmó Kaká.

