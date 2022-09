Naufragó: Hombre sobrevivió 11 días a la deriva dentro de un congelador en el Océano Atlántico

Un pescador de Brasil fue rescatado tras haber pasado 11 días a dentro de un congelador a la deriva en el océano Atlántico.

Según informa Extra Globo, Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 años se dirigía desde Oiapoque hasta la Isla de los Monos en Guayana Francesa cuando su embarcación comenzó a hundirse, por lo que decidió meterse dentro de un freezer para mantenerse a flote y sobrevivir.

Durante los 11 días que estuvo en el mar, la corriente lo arrastró 450 kilómetros desde donde se hundió su barco, a territorio de Surinam, donde finalmente fue rescatado por los pescadores de una embarcación que lo encontraron desorientado, con una deshidratación severa y un golpe de calor.

Tras su rescate, el hombre fue detenido por las autoridades locales que pensaron que se trataba de un inmigrante ilegal, pero posteriormente lo devolvieron a su país en un vuelo que lo llevó a Belém, en Pará.

O pescador Romualdo Macedo Rodrigues ficou 11 dias à deriva em um freezer no meio do Atlântico após o barco dele naufragar. O resgate ocorreu por navegantes que encontraram o eletrodoméstico boiando no mar, já no Suriname.#UOL



