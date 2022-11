Pololos que padecieron el mismo cáncer, superaron la enfermedad y planean casarse

Una pareja de Brasil conmocionó a las redes tras anunciar que desean casarse y tener hijos, luego de haber superado juntos el mismo tipo de cáncer.

Se trata de Rodrigo Lima y Synndy Ferreira, quienes en 2017 fueron diagnosticados con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. "Noté un bulto en el cuello, pensé que no era nada, hasta que me empecé a sentir muy mal. Me hice la biopsia y el diagnóstico transformó mi fin de año", comentó Ferreira, quien fue internada en el Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo para iniciar su tratamiento.

Durante una de las visitas que le hizo a su polola, Lima le comentó que tenía síntomas muy parecidos a los de ella, y tras someterse a una serie de exámenes, fue diagnosticado con el mismo tipo de cáncer, pero en su pierna. Luego de un largo proceso de tratamiento y controles médicos, la pareja fue oficialmente dada de alta el domingo 13 de noviembre por el Departamento de Salud de Pará, según informaron los medios locales.

"Recibir el diagnóstico es un momento muy difícil. Quédense cerca de sus seres queridos y disfruten de la compañía de quienes los apoyan. Ahora que hemos ganado, nuestro objetivo es casarnos en el futuro y tener hijos, ya que hemos superado tantas cosas", comentó Lima.

"Bromeo con él diciendo que nacimos para estar juntos. Ese es el destino, porque nuestros caminos siempre se cruzan. Fuimos colegas, nos hicimos amigos y luego salimos. Fuimos juntos a la escuela, pasamos juntos y ahora somos policías", concluyó Ferreira.