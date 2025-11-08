Tornado provocó estragos en el sur de Brasil: Al menos cinco muertos y 450 heridos

Al menos cinco personas murieron y otras 430 sufrieron heridas, nueve de ellas de gravedad, después de que un tornado -con vientos de hasta 250 kilómetros por hora- provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay, informó este sábado la Defensa Civil.

Las ciudades más afectadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas cuatro víctimas fatales, y Guarapuava, con un muerto, pero al menos 14 municipios se declararon en estado de emergencia tras el paso del tornado.

Según la Defensa Civil, el fenómeno, con vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyó cerca del 80 por ciento de los inmuebles de Río Bonito do Iguaçu, ciudad de 13.500 habitantes, donde los fuertes vientos provocaron voladuras de techumbres de decenas de viviendas y también derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.