Todo por un cómic: Censura a "libros homosexuales" duró solo cuatro días en Río de Janeiro

La Corte Suprema de Brasil revocó la decisión de un magistrado de segunda instancia que permitía al municipio de Río de Janeiro decomisar libros que aborden temáticas de homosexuales ofrecidos a menores de edad.

La resolución zanja la polémica que surgió el jueves pasado, cuando el alcalde de esa ciudad, el pastor evangélico Marcelo Crivella, protestó contra la exposición en la Bienal del Libro local de un cómic de la serie "Los Jóvenes Vengadores".

Se trata del ejemplar "Vengadores: La cruzada de los niños", una publicación de Marvel en la que dos hombres, "Hulkling" y "Wiccan", aparecen besándose, aunque totalmente vestidos y sin ninguna connotación sexual.

Tras manifestar su repudio ante esta imagen, Crivella ordenó el viernes el envío de un equipo de fiscalizadores a la Bienal para decomisar libros considerados inapropiados para menores de edad que estén expuestos sin las respectivas advertencias.

De acuerdo al alcalde, de esta forma defiende la legislación brasileña, que establece que publicaciones con contenido considerado inadecuado para el público infanto-juvenil, pero dirigido a él, debe estar envuelto en plástico negro y establecer su contenido.

El infructuoso operativo

La policía moral recorriendo la bienal del libro para retirar libros considerados “impropios” por el alcalde evangélico de ultraderecha. No es Irán. No es Arabia Saudita. Es Brasil, hoy, ese país que ya no es más una democracia y hacemos de cuenta que no nos enteramos. pic.twitter.com/JOnpGWZMVq