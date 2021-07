Advierten que olas de calor serán "más frecuentes e intensas" por el cambio climático

El académico Raúl Cordero, experto en cambio climático, explicó este miércoles los motivos que generan la ola de calor que afecta a Canadá y que ha dejado más de 100 muertos en cuatro días, además advirtió que es un fenómeno que se verá cada vez más a menudo debido al cambio climático.

"Lo que tenemos aquí es aire muy caliente que se mantiene, no hay viento y no se corre ese aire cálido, hay durante muchos días elevadisimas temperaturas... Estamos ya habituados a que haya cada vez más olas de calor, pero esto es una ola de calor con temperaturas extraordinariamente altas y extraordinariamente prolongadas", detalló el experto en diálogo con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa.

En tanto, sobre lo habitual que son este de este tipo de fenómenos, Cordero afirmó que "es un evento en mil años, es decir, bajo condiciones normales y si no existiera el cambio climático, este sería un evento que podría darse por azar, que si se da hoy ya no se va a dar en muchísimos años".

"Sin embargo, como el cambio climático hace más frecuentes e intensas las olas de calor, no vamos a tener que esperar mucho tiempo para que este tipo de ola de calor se repita en el mismo sitio pronto", aseguró el experto, adelantando que estas altas temperaturas en ese país se pueden repetir.

Situación afectará a otras partes del mundo

Por otra parte, advirtió que estas olas de calor afectarán a otras partes del mundo, por ejemplo en Chile, que en los últimos años ha tenido "temperaturas absolutamente impensadas" cercanas a los 38 grados.

"Esto no está pasando (solo) en Canadá, sino que en todos los países del mundo, incluido Chile. Estamos expuestos a las cada vez más largas e intensas olas de calor", puntualizó Cordero.

Además, explicó que en la década del 80 "no solamente no había temperaturas altas, sino que no había olas de calor" o muy pocas durante el año, pero ahora se ha visto un aumento sostenido en estos casos en el país.

"El 2020, en Santiago, hubo 20 olas de calor y fue una cosa increíble. Ahora nos estamos habituando, afortunadamente", puntualizó.