Aviones detectaron "ruidos submarinos" en el área de búsqueda del sumergible del Titanic

Aviones canadienses detectaron "sonidos" en la zona donde se busca al sumergible turístico desaparecido con cinco tripulantes a bordo y que iban a ver los restos del Titanic, en las aguas del Atlántico Norte, confirmó en la madrugada de este miércoles la Guardia Costera estadounidense.

"Aeronaves canadienses P-3 detectaron ruidos submarinos en el área de búsqueda. Como resultado, las operaciones de ROV se reubicaron en un intento de explorar el origen de los ruidos. Esas búsquedas de ROV han arrojado resultados negativos pero continúan", indicó la institución en el primero de dos mensajes de un hilo en Twitter.

"Además, los datos de la aeronave P-3 se han compartido con nuestros expertos de la Marina de los EE. UU. para un análisis más detallado que se considerará en futuros planes de búsqueda", agregó en el segundo tuit.

