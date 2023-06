Búsqueda contra reloj para dar con el submarino que viajaba al Titanic con cinco personas a bordo

Estados Unidos envió un sumergible a la zona del Atlántico donde se realizan las tareas de búsqueda del submarino turístico desaparecido desde la noche del domingo y que transportaba a un grupo de personas a los restos del Titanic.

La Guardia Costera de Estados Unidos así como las fuerzas armadas canadienses participan en las tareas de búsqueda y rescate del submarino "Titan" de la empresa OceanGate Expeditions y que se cree transporta cinco personas.

Mi'sel Joe, jefe del grupo indígena canadiense propietario del barco nodriza "Polar Prince" desde el que se lanzó el domingo el "Titan" en su viaje al Titanic, declaró a la radiotelevisión pública canadiense CBC que EE.UU. ha enviado por vía aérea otro sumergible para participar en las labores de rescate.

The search for a small submersible that was heading to the site of the wreck of the Titanic is continuing on Monday, with additional resources being brought in to help. https://t.co/TDdnxx1utA — CBC News (@CBCNews) June 20, 2023

Joe añadió que se dio la voz de la alarma cuando el "Titan" no dio señales en la noche del domingo, dos horas después del momento en que debía regresar a la superficie.

El Centro Conjunto de Coordinación del Salvamento de Halifax (Canadá), donde se concentran las labores de rescate en el Atlántico norte, señaló en Twitter que está ayudando al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Boston (EE.UU.) en la operación de búsqueda del Titan.

Las autoridades canadienses han enviado a la zona, situada a unas 380 millas náuticas (700 kilómetros) al sur de San Juan de Terranova, el barco de la Guardia Costera Kopit Hopson 1752 así como un avión de patrulla marítima Lockheed CP-140 Aurora.

El "Titan", remolcado por el barco "Polar Prince", había partido el viernes desde San Juan de Terranova (Canadá) hacia el lugar del hundimiento del Titanic, según señalaron medios locales canadienses.

El primer ministro de la provincia de Terranova y Labrador, Andrew Furey, dijo en Twitter que confía que "la Guardia Costera de EE.UU. localice el submarino y sus pasajeros muy pronto".

"Terranova y Labrador tiene una larga historia que la conecta con el pecio del Titanic, con turistas que parten de nuestro puerto para visitar el lugar", añadió.

Thinking of all those affected, as we hope the U.S. Coast Guard successfully locates the sub and those on it very soon. Newfoundland and Labrador has a long-standing connection with the wreck of the Titanic, with tourists departing our harbour to visit the site off our shores. https://t.co/Xw5A3rQ5dz — Andrew Furey (@FureyAndrew) June 19, 2023

"Todos estamos esperando ansiosamente un resultado positivo en la búsqueda coordinada del sumergible Titán y las personas a bordo", manifestó Furey, comprometiendo "todo el apoyo de nuestra provincia durante esta difícil situación".

We are all anxiously awaiting a positive outcome in the coordinated search for the Titan submersible and the people onboard. I have reached out to the @UKinCanada, @USAmbCanada, and Chief Misel Joe to offer our province's full support during this challenging situation. https://t.co/KuqxlqsJWj — Andrew Furey (@FureyAndrew) June 20, 2023

MULTIMILLONARIO BRITÁNICO ENTRE LOS CINCO DESAPARECIDOS

Según informó la BBC, entre las personas desaparecidas podría encontrarse el explorador y multimillonario británico Hamish Harding.

British adventurer, Hamish Harding, among crew missing on Titanic sub https://t.co/VjfZds9kxK — BBC News (UK) (@BBCNews) June 19, 2023

En su página de Facebook, Harding anunció el 17 de junio que se había unido a OceanGate Expeditions para participar en una de las misiones al Titanic.

En su publicación, mencionaba las adversas condiciones climáticas que habían impedido a la empresa llevar a cabo otras expediciones similares durante este año.

"Dado que este ha sido el peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y la única tripulada al Titanic en 2023", explicó Harding, quien indicó que las condiciones habían mejorado y que ahora tenían la oportunidad de iniciar la expedición.

Acompañando su entrada en Facebook, Harding compartió una fotografía en la que aparece firmando un letrero con las palabras "Expedición Titanic, Misión V", así como imágenes del submarino y uno de los barcos de OceanGate.

El actor mexicano Alan Estrada, quien el año pasado viajó al Titanic con la misma empresa, explicó en Twitter que ese submarino solo se puede abrir desde fuera por parte del personal de la compañía que espera en un barco desde la superficie.