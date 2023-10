El político socialdemócrata Wab Kinew será el primer indígena en la historia de Canadá que gobernará una de las provincias del país tras ganar las elecciones celebradas el martes en Manitoba.

El Nuevo Partido Democrático (NPD) de Kinew se impuso al gobernante Partido Conservador (PC), según señalaron este miércoles los medios canadienses.

Aunque el recuento de votos todavía no ha concluido, el NPD conseguirá un mínimo de 30 diputados lo que le garantiza la mayoría en la Asamblea provincial de Manitoba, que cuenta con 57 escaños.

El PC ha conseguido 19 diputados y el Partido Liberal (PL) uno. A primeras horas del miércoles todavía estaban sin decidir los siete escaños finales.

Aunque la población de primeras naciones, uno de los tres grupos indígenas de Canadá, suma más de un millón de personas, en toda la historia del país ningún integrante de este grupo había sido elegido para gobernar una de las diez provincias canadienses.

Se da la circunstancia que el líder del NPD a nivel nacional es Jagmeet Singh, de origen sij y que en 2017 se convirtió en el primer integrante de una minoría en liderar un partido político nacional en Canadá.

Manitoba – thank you so much for this honour.



Our team will give everything we have for the next four years to serve you, the people of this province.



Tomorrow, the work begins to make life better. I know we can do it. Because together, we’re capable of great things. pic.twitter.com/ipl3sQxTpY