Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago23.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Canadá

Pez "caído del cielo" provocó incendio y dejó a 1.500 personas sin luz en Canadá

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El río más cercano se encuentra a más de tres kilómetros del lugar del incendio.

Pez
 Ashcroft Fire Rescue
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una extraña situación ocurrió en el pequeño pueblo de Ashcroft, Canadá, donde un pez "caído del cielo" provocó un incendio que dejó a más de 1.500 personas sin luz.

Las autoridades locales compartieron una foto en redes sociales del pez carbonizado que se cree haber sido la razón detrás del incendio, que se produjo a seis kilómetros al sur de la ciudad.

Si bien el río más cercano se encuentra a más de tres kilómetros del lugar, los investigadores determinaron que el pez fue recogido por un águila pescadora que lo dejó caer sobre un cable eléctrico, tras sentirse agotado por el calor.

Las chispas de la línea interrumpida encendieron el pasto seco que se encontraba debajo, lo que provocó que se utilizaran alrededor de 4.800 galones de agua para apagar el incendio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada