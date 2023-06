Canadá ofrece trabajo con millonarios sueldos a personas que hablen español

El Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá anunció que están en búsqueda de personas que hablen español para desempeñarse en diversos cargos en su departamento.

Entre los diversos puestos de trabajo, se encuentra el cargo de Analista de Comunicaciones en Idioma Extranjero, para el cual la persona elegida deberá leer o escuchar "material en idiomas extranjeros, determinará su relevancia e importancia y producirá traducciones al inglés o francés, y redactará informes basados en el valor de inteligencia del material, para generar pistas para investigaciones", según se detalla en su sitio web.

CSIS is hiring!



We’re currently advertising a variety of professional careers and student roles on our website.



Apply today to be considered for an exciting career and stepping-stone into the world of security and intelligence.https://t.co/lKqFtbsum9 pic.twitter.com/NvZAhCDsDB