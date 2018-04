El "jardinero asesino" obsesionado con los homosexuales que conmociona a Canadá

Bruce McArthur, el llamado "jardinero asesino" de Toronto, mató al menos a siete personas, todos hombres que frecuentaban el barrio homosexual de la ciudad canadiense.

El sujeto, de 66 años, fue detenido en enero de este 2018, pocos días antes de que la Policía anunciara que lo consideraba como el responsable de la desaparición de al menos cinco personas.

Esta semana, la policía canadiense elevó a siete las víctimas de McArthur, añadiendo que se localizaron los restos humanos de otra persona que todavía no ha sido identificada.

Pero la Policía de Toronto, que está a cargo de la investigación, también advirtió que está revisando 15 homicidios no resueltos cometidos entre 1975 y 1995 para determinar si el "jardinero asesino" está implicado.

Restos de las víctimas estaban escondidos en maceteros

El sargento de la Policía de Toronto, Hank Idsinga, dijo este miércoles durante una rueda de prensa que los investigadores han identificado los restos de Abdulbasir Faizi, que desapareció del barrio gay de Toronto en 2010, como la nueva supuesta víctima de McArthur.

Los restos de Faizi fueron localizados en maceteros de grandes dimensiones que el sujeto almacenaba en la propiedad de uno de los clientes a los que proporcionaba servicios de jardinería en Toronto.

Los restos de las otras seis víctimas identificadas por la Policía, así como del individuo que está todavía sin identificar, también fueron localizados en macetas.

