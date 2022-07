Hombre quedó colgado de una grúa a varios metros del piso en un edificio en construcción

El pasado martes un obrero de construcción protagonizó una angustiante escena, tras quedarse colgando a varios metros de altura desde una grúa en Toronto, Canadá.

En los videos compartidos por los testigos del hecho en redes sociales, se puede ver cómo el hombre se agarra de una cuerda debajo de un bloque de concreto, mientras desciende lentamente.

Si bien en las imágenes no se muestran el momento en que el sujeto fue rescatado, la constructora a cargo del proyecto, PCL Constructors Canada Inc, aseguró que "lo bajaron de forma segura a la superficie de trabajo y no sufrió lesiones graves", pese a que su mano quedó enredada en el cable tras haber enganchado la carga a la grúa.

En tanto, el Ministerio de Trabajo, Inmigración, Capacitación y Desarrollo de Habilidades de Ontario pidió disculpas al afectado junto a su familia, e informó que comenzarán una investigación sobre lo sucedido.