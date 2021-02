China reveló las primeras imágenes de Marte captadas por su sonda Tianwen-1

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) reveló las primeras imágenes en vídeo de Marte captadas por su sonda Tianwen-1, que se encuentra en la órbita del planeta rojo desde el pasado miércoles y prevé aterrizar con un módulo y un vehículo explorador el próximo mayo.

Se trata de dos videos, de algo menos de un minuto cada uno, realizados en el momento que la Tianwen-1 entró en la órbita de Marte después de seis meses y medio de viaje desde la Tierra.

"Tianwen-1 envió la bendición del Año Nuevo desde el lejano Marte", señaló la CNSA en su página web, al tiempo que difundía las imágenes.

China’s #space agency Friday released video showing the process of #Tianwen1 captured by the #RedPlanet's gravity. #Tianwen1 as country’s first #marsMission, has travelled 7 month in space until entered the orbit Wednesday. #CountdownToMars #Mars @CNSA_en pic.twitter.com/YbFCeeC9LS