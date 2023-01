Conductor atropelló a una multitud en China y luego arrojó billetes al aire

Al menos cinco personas murieron y otras 13 resultaron heridas luego que un conductor atropelló deliberadamente a una multitud en un cruce peatonal de Guangzhou, China, durante la hora pick del pasado miércoles 11 de enero.

La situación quedó registrada en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se puede ver al hombre bajándose del vehículo y arrojando billetes al aire tras el incidente.

Uno de los testigos de la escena aseguró al medio local Hongxin News que el hombre "condujo deliberadamente contra las personas que esperaban el semáforo. Embistió maliciosamente con el automóvil. Después de eso, hizo un giro en U y golpeó a las personas nuevamente".

La policía local detuvo al hombre -que aseguró ser sobrino de un importante político-, e inició una investigación del caso.

Videos shared on social media showed a car in China driving into pedestrians in the busy commercial district of Guangzhou.



Five people were killed and several others injured