HRW denunció desmantelamiento de mezquitas en China para restringir el islam

La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que asegura que el Gobierno chino está "reduciendo significativamente" el número de mezquitas en las provincias occidentales de Ningxia y Gansu, "en clara violación del derecho a la libertad de religión".

El informe, titulado 'China: Mezquitas cerradas, arrasadas y alteradas en zonas musulmanas', asevera que las autoridades chinas han "desmantelado, cerrado, demolido y convertido mezquitas para uso secular como parte de sus esfuerzos para restringir la práctica del islam".

"Las autoridades han eliminado elementos arquitectónicos islámicos, como cúpulas y minaretes, de muchas otras mezquitas. No las está 'consolidando', como afirma, sino que las está cerrando en violación de la libertad religiosa", asegura en el documento Maya Wang, directora en funciones para China de la ONG.

El organismo también indica que el Gobierno ha estado "consolidando" mezquitas particularmente en las provincias de Ningxia y Gansu, que tienen las poblaciones musulmanas más altas de China después de la de Xinjiang, donde, desde 2017, dos tercios de sus mezquitas ya habrían quedado destruidas.

