Human Rights Watch teme que China use visita de Bachelet con fines propagandísticos

La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó hoy su temor a que el Gobierno chino utilice la inminente visita de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, como una "treta publicitaria", y advirtió que la credibilidad de la expresidenta chilena "está en juego".

"Es difícil creer que el Gobierno chino permita a la alta comisionada ver cosas que no quieren que vea, o que le autoricen a hablar con defensores de derechos humanos, víctimas y sus familias", señaló en un comunicado la directora de HRW para China, Sophie Richardson.

"El legado de Bachelet se juzgará por su voluntad a la hora de hacer que un Estado poderoso responda por sus crímenes contra la humanidad", afirmó Richardson.

Bachelet anunció en marzo que había acordado con las autoridades chinas visitar el país a finales del mes de mayo, aunque la fecha exacta de su viaje aún no se ha concretado, en lo que sería la primera visita de un máximo responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas desde 2005.

En su viaje a China Bachelet "deberá subrayar la necesidad de justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos, y de rendición de cuentas para los responsables", subrayó HRW en el comunicado.

La visita incluirá una escala en la región noroccidental china de Xinjiang, donde en los últimos años se ha denunciado que cientos de miles de uigures y otras minorías musulmanas han sido privados de libertad en presuntos centros de reeducación.

Según HRW, estas prácticas empezaron con una campaña contra el "extremismo violento" iniciada en 2014, que ha incluido "políticas sistemáticas de detenciones en masa, tortura, persecución cultural y otras ofensas contra los uigures y otros pueblos túrquicos de Xinjiang".

HRW también recordó hoy que en septiembre de 2021 Bachelet anunció que su oficina estaba finalizando un informe sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Xinjiang, pero que éste sigue sin publicarse.

"No se ha explicado el retraso, y no está claro si el informe será finalmente publicado o no", indicó HRW, quien afirmó que posiblemente las autoridades chinas están presionando a Bachelet para seguir retrasando la salida del documento o atenuar las conclusiones de éste.