Hombre pasó 21 horas arrodillado para rogarle a su ex polola que volviera con él

Un hombre de China pasó más de 20 horas arrodillado afuera del trabajo de su ex polola para rogarle que volviera con él.

Según dieron a conocer los medios locales, el hombre llegó alrededor de las 13 horas con un ramo de flores a las afueras del edificio, y permaneció de rodillas hasta las 10 de la mañana del día siguiente, cuando se dio cuenta que la mujer no saldría a recibirlo.

Pese a que diversas personas que se aglomeraron en el lugar le insistieron en que se resignara, incluyendo las autoridades locales, el sujeto decidió soportar el frío de la noche en la misma posición y con la cabeza baja.

"¿Es ilegal que me arrodille aquí? Si no es ilegal, déjenme en paz", comentó el hombre a la policía en uno de los videos captados por los transeúntes del lugar, los cuales desataron diversos comentarios en redes sociales.

