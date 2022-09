Hombre quedó atrapado en un globo aerostático y acabó viajando más de 300 kilómetros

Un trabajador fue rescatado tras pasar dos días a la deriva en un globo aerostático en China, luego de haber quedado atrapado mientras usaba la aeronave para cosechar piñones.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando el hombre, identificado como Hu, trabajaba junto a un compañero en un bosque del noreste chino.

Según The Guardian, los hombres perdieron el control del globo y, mientras se elevaba cada vez más, la otra persona alcanzó a saltar hacia el suelo. La suerte de Hu no fue la misma.

El compañero alertó sobre el accidente y rescatistas se pusieron en contacto de inmediato con el hombre en el aire. Mediante llamadas de celular, le fueron dando instrucciones para bajar la altura del globo, lo que le tomó dos días y llegar casi a Rusia.

Hu fue rescatado a salvo, excepto por algunos dolores de espalda, que atribuyen a que pasó todo el tiempo de pie.

The worker who was lifted into the air by a hydrogen balloon when collecting pinecones was rescued 300 km away from the accident site in Hailin, NE China's Heilongjiang Province on Tuesday. He's currently in a good condition and under treatment in hospital.https://t.co/Yce47cSNzT pic.twitter.com/T3Zp1MQc5s