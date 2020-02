Hospital desmintió muerte de médico chino que intentó alertar sobre el coronavirus

El hospital central de Wuhan desmintió la muerte del doctor chino Li Wenliang, quien fue uno de los primeros en advertir sobre el coronavirus, tal como lo habían informado medios chinos oficialistas, internacionales y la OMS.

Wenliang, quien está casado, tiene un hijo y viene otro en camino, se encuentra en condición crítica, tras sufrir un paro cardíaco, según informó el centro asistencial, citado por The Guardian.

El médico había publicado su historia en redes sociales, donde señaló que trató de decirles a las autoridades sobre los riesgos del brote a fines de diciembre, pero la policía lo silenció en enero, pidiéndole que mantuviera en secreto la noticia, informó BBC.

El coronavirus, causante de la neumonía de Wuhan, ha provocado la muerte de 563 personas y hay más de 28.000 infectados en China.

Li fue una de las ocho personas investigadas por las autoridades locales por "difundir rumores" cuando comenzó el brote del virus. Luego tuvieron que disculparse con él.

Según explicó el doctor, el pasado 10 de enero comenzó a toser y a mostrar los primeros síntomas, al día siguiente contrajo fiebre, y dos días después fue hospitalizado. El 30 de enero le diagnosticaron el contagio del coronavirus.

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.



WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7