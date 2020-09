Huawei reconoce que lucha por sobrevivir ante la "incesante agresión" de EEUU

Huawei reconoció hoy que la "incesante agresión" de EE.UU y, sobre todo, su último golpe a la cadena de chips a nivel global, le ha creado una considerable presión, que le lleva a luchar por "sobrevivir" y seguir trabajando para conseguir semiconductores.

"Huawei está en una difícil situación estos días. La agresión incesante de Estados Unidos nos ha puesto bajo una significativa presión", afirmó el presidente rotatorio de la firma, Guo Ping, en la apertura de la conferencia anual 'Huawei Connect' en Shanghái.

Se trata de la primera declaración pública del presidente desde que la última medida de EE.UU. contra Huawei entrase en vigor la semana pasada.

El departamento de Comercio de EE.UU. anunció el pasado 17 de agosto que a partir del 15 de septiembre los proveedores globales de Huawei que emplean tecnologías estadounidenses en su desarrollo o su producción deberán obtener primero una licencia de Washington para poder suministrar a la compañía china.

Huawei y sus proveedores han almacenado chips y tratado de concluir las entregas antes de que finalizase el plazo, al tiempo que intentan conseguir la aprobación de Washington. Guo aseguró hoy que la compañía está aún "valorando cuidadosamente los impactos" y recalcó que la "batalla para sobrevivir" es ahora su objetivo principal.

