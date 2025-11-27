Incendio en Hong Kong ya está "bajo control total": Confirman 55 fallecidos

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó este jueves que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court "están ya totalmente bajo control", mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 55 muertos y 76 heridos.

Lee, citado por medios locales, señaló que las autoridades darán cobijo a 1.800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros).

El incendio, declarado el martes por la tarde, afectó a siete torres del complejo residencial, que se hallaba en un proceso de reforma exterior.

Investigarán posibles prácticas "corruptas" en obras

La Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong anunció este jueves la creación de un equipo especial para investigar posibles irregularidades o prácticas corruptas en las obras de renovación de Wang Fuk Court.

El organismo indicó que la apertura de las pesquisas responde al "importante interés público" generado por el siniestro, que provocó graves incendios en siete de los ocho bloques del complejo, que se hallaba en un proceso de rehabilitación exterior.

La ICAC, citada por medios locales, afirmó que examinará "exhaustivamente" si los trabajos de mantenimiento pudieron implicar prácticas "corruptas" o decisiones que contribuyeran a la rápida propagación de las llamas.

El fuego, iniciado el miércoles por la tarde, avanzó con una velocidad "inusual", según las autoridades, alimentado por andamios de bambú recubiertos con mallas plásticas, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo empleadas para sellar ventanas y aislar fachadas.

La policía ha detenido a dos directores y a un consultor de ingeniería de la empresa contratista responsable de las obras bajo sospecha de homicidio imprudente.