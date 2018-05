"Me topé con un pervertido": El aterrador mensaje que envió una azafata antes de ser asesinada

La empresa china Didi Chuxing ofreció una recompensa de un millón de yuanes (alrededor de 98 millones de pesos chilenos) por información sobre el paradero de un conductor sospechoso de matar a una azafata de aire cuando la mujer utilizaba el servicio de viaje de la compañía.

La joven de 21 años, identificada como señorita Li, pidió la noche del sábado 5 de mayo un vehículo para que la llevara al aeropuerto de Zhengzhou, en Henan, invitada a un casamiento en Jinan, en la provincia de Shandong.

La mencionada aplicación de transporte trabaja con un sistema similar a Uber y más de 450 millones de personas la utilizaron a en 400 ciudades diferentes el año pasado, informó el medio Infobae.

Sin embargo, cuando se subió al automóvil, la mujer notó algo raro, una mala impresión desde el comienzo: (El conductor) "Dijo que me veo bonita y quiso besarme. Por suerte no estoy sentada adelante", escribió en un mensaje enviado a una compañera de trabajo, según informó Thepaper.cn.

Y agregó: "Creo que me topé con un pervertido".

Preocupada, su colega la llamó inmediatamente. La joven la atendió y le dijo que estaba bien, que no se alarmara. No obstante, nunca llegó al aeropuerto y sus familiares se dieron cuenta de que había ocurrido algo grave cuando no apareció el día de la boda.

El cuerpo de la mujer apareció recién el martes, en una cuesta barrosa. Según la reconstrucción de la Policía, el conductor la mató a puñaladas, arrojó el cadáver y luego se tiró a un río, dejando el auto abandonado.

"Estamos muy tristes y lamentamos mucho esta tragedia. Como plataforma le hemos fallado a la confianza de nuestros usuarios y tenemos una responsabilidad innegable en este incidente", sostuvo la firma Didi Chuxing en un comunicado.

El asesino continúa prófugo.