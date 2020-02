Murió de coronavirus médico chino que intentó advertir sobre el brote

El doctor chino Li Wenliang, quien fue uno de los primeros en advertir sobre el coronavirus, murió infectado de la letal enfermedad.

El médico había publicado su historia en redes sociales, donde señaló que trató de decirles a las autoridades sobre los riesgos del brote a fines de diciembre, pero la policía lo silenció en enero, pidiéndole que mantuviera en secreto la noticia, informó BBC.

El coronavirus, causante de la neumonía de Wuhan, ha provocado la muerte de 563 personas y hay más de 28.000 infectados en China.

Li fue una de las ocho personas investigadas por las autoridades locales por "difundir rumores" cuando comenzó el brote del virus. Luego tuvieron que disculparse con él.

Según explicó el doctor, el pasado 10 de enero comenzó a toser y a mostrar los primeros síntomas, al día siguiente contrajo fiebre, y dos días después fue hospitalizado. El 30 de enero le diagnosticaron el contagio del coronavirus.

