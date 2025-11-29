Pekín acusa a "antichinos" de usar el incendio para "desestabilizar" Hong Kong

La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong dijo este sábado que "individuos antichinos y malintencionados" están intentando "perturbar" la ciudad aprovechando el incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po, y que dejó al menos 128 fallecidos y cerca de 150 desaparecidos.

Un portavoz de la oficina afirmó que ciertas personas están difundiendo informaciones falsas, atacando las labores de rescate del Ejecutivo, e incitando a la división social, el enfrentamiento y el odio contra las autoridades y el jefe del Ejecutivo en medio de la tragedia, informó el medio hongkonés South China Morning Post.

"Explotan el dolor de la gente y van en contra de la opinión pública, tratando de utilizar el duelo de las víctimas para satisfacer sus ambiciones políticas y arrastrar de nuevo a Hong Kong al caos de las revueltas de 2019", declaró el portavoz, quien calificó estas conductas de "contrarias a la humanidad" y advirtió que recibirán "condena moral y castigo legal".

La oficina pidió a la población mantenerse alerta ante estas "intenciones maliciosas", rechazar ser engañada o manipulada y mostrar solidaridad y compasión para ayudar al Gobierno a gestionar las consecuencias del siniestro.

La respuesta gubernamental se produce después de que un estudiante universitario lanzara el viernes una petición en una plataforma digital con "cuatro grandes demandas" al Ejecutivo tras el desastre.

Solicitaban alojamiento inmediato para los desplazados, la creación de una comisión de investigación independiente sobre posibles conflictos de interés, revisión del sistema de supervisión de obras y depuración de responsabilidades por presunta negligencia regulatoria, incluyendo a altos cargos.

En menos de 24 horas la iniciativa superó las 10.000 firmas, tras lo cual la plataforma pasó a mostrar como clausurada la iniciativa sin dar explicaciones públicas.

El joven aseguró a los medios locales sentirse impulsado a actuar tras escuchar al secretario jefe del Gobierno, Eric Chan, anunciar que se eliminará progresivamente el uso de andamios de bambú en favor de los metálicos, por considerar que eso desvía la atención del "verdadero problema de la catástrofe, saltarse las normas de construccion".

El incendio, que comenzó en un bloque y se extendió con celeridad a siete de los ocho edificios del complejo, se vio favorecido por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior.

Según medios locales, la reforma de la urbanización fue adjudicada a la oferta más cara y la policía halló planchas de espuma altamente inflamable.

El jueves fueron detenidas tres personas relacionadas con la empresa constructora por homicidio imprudente y el viernes la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) arrestó a ocho individuos, entre ellos directivos de una consultora y subcontratistas de andamios, por presunta corrupción.