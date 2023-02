Primer gran barco de crucero construido por China estará listo al final de 2023

El primer barco de crucero de gran tamaño construido por China será entregado al final de 2023, según el buró de administración de la zona franca de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Shanghai), que reveló que la construcción de la nave está lista en más del 91 por ciento.

De acuerdo con China State Shipbuilding Corporation, el mayor constructor naval del país, los trabajos de fondo, de acabado de interiores y de ajuste se están llevando a cabo de forma simultánea, al tiempo que la construcción del segundo buque de estas características, que comenzó en agosto pasado, avanza sin contratiempos.

Las autoridades de Shanghai dieron a conocer un plan de desarrollo de la industria de los cruceros para el área de Waigaoqiao, el cual está compuesto por 20 medidas orientadas a promover la innovación, atraer talentos y estructurar un ambiente sano para los negocios.

La municipalidad, que es el centro financiero de China, busca convertir el área para 2035 en un cluster mundial de la industria de los cruceros caracterizado por un sistema industrial bien afinado, una manufactura de alta calidad líder a nivel mundial y recursos de consumo concentrados, según el plan.

"En el futuro promoveremos aún más la cadena industrial relevante y aceleraremos la aglomeración de sedes corporativas y de los sectores de la construcción y operación de barcos de crucero", dijo Zhao Feng, subdirector del buró.

China concluyó 2022 con desempeño llamativo en el sector de la construcción naval y retuvo la mayor parte del marcado mundial por 13º año consecutivo, con seis de sus compañías clasificadas entre las 10 principales del mundo.

CSSC Carnival Cruise Shipping Limited, a joint venture company between CSSC, the world's largest ship building company, and Carnival Corporation & plc, the world’s largest leisure travel company, unveils “Adora Cruises” as its New Brand in China recently. pic.twitter.com/MCFwjum3tP