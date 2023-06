Reportaje plantea que el Covid-19 fue desarrollado por China para crear armas biológicas

El diario británico The Sunday Times publicó una investigación en la que plantea que el Covid-19 fue creado por China como parte de un proyecto secreto para crear armas biológicas, y que se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan tras un accidente.

El reportaje consigna que un grupo de científicos trabajaba con el ejército chino mutando el virus SARS para crear uno más mortal. Investigadores del Departamento de Estado de Estados Unidos que analizaron conversaciones interceptadas secretas y una investigación científica, creen que los científicos chinos estaban ejecutando un proyecto encubierto de experimentos peligrosos, lo que provocó la filtración del laboratorio.

Además, aseguran que una de las razones por las que no hay información publicada sobre el trabajo es porque se realizó junto a expertos del ejército, que lo estaba financiando, y que buscaban armas biológicas.

En tanto, el medio británico revisó documentos, informes previamente confidenciales, memorandos internos, artículos científicos, correspondencia por correo electrónico, además de entrevistar a los investigadores estadounidenses y expertos en China, que realizaron la primera investigación importante sobre el origen del brote del Covid-19. Presentando así una nueva arista del origen del virus.

El extenso reportaje expone que el Instituto de Virología de Wuhan comenzó a buscar los orígenes del virus SARS en 2003, tales descubrimientos fueron públicos. Asimismo, en 2012 en una cueva de Shitou, provincia de Yunnan, se recuperó un virus que se acercaba a este, al que etiquetaron como WIV1, con las iniciales del instituto, además de otra variante etiquetada como SHC014.

Tras la toma de muestras, trabajaron con Ralph Baric, virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, y luego de experimentar sus hallazgos fueron publicados en 2015. Según éstos, la combinación de SARS con SHC014 era un potencial asesino en masa y causó daño pulmonar en ratones humanizados, además de haber sido resistente a las vacunas desarrolladas para el SARS.

No obstante, en 2016 se descubrió una nueva variante en una mina de Mojiang, provincia de Yunnan, donde algunas personas murieron por síntomas similares a los del SARS. Según se explica en el texto, el gobierno chino no informó las muertes y "los virus encontrados allí que ahora se reconocen como los únicos miembros de la familia directa del Covid-19, que se sabe que existieron antes de la pandemia". Las muestras fueron llevadas a los laboratorios y el trabajo de los científicos quedó clasificado.

Dado lo anterior, según una de las fuentes estadounidenses, dijo que "ahí fue exactamente cuándo comenzó el programa de clasificados. Mi opinión es que la razón por la que se encubrió Mojiang se debió al secreto militar relacionado con la búsqueda (del ejército) de capacidades de doble uso en armas biológicas virológicas y vacunas".

