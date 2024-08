Reportan aparición de siete soles en China: Esta es la razón detrás del misterioso fenómeno

Los habitantes de la ciudad de Chengdu, al suroeste de Sichuan en China, reportaron la aparición de siete soles en el cielo, el pasado lunes 19 de agosto.

En registros que dieron la vuelta al mundo en redes sociales, se puede ver la proyección de lo que pareciera ser siete soles distintos acomodados de forma diagonal, uno detrás del otro entre las nubes.

La situación causó de todo tipo de reacciones de los internautas, y diversas teorías sobre el origen del misterioso fenómeno.

Según informó National Geographic, el misterioso evento respondería a nada menos que un fenómeno de refracción.

Desde el portal científico explicaron que el acontecimiento ocurrido en China se conoce como parhelio, un fenómeno óptico que a través de la refracción crea la ilusión de que hay más de un sol en el cielo.

"Sucede por los cristales de hielo que yacen en las nubes cirrus. Es algo muy poco frecuente. Como los cristales de las nubes son hexagonales, la luz solar se descompone y crea varios 'soles'. Esto se da con mucha más facilidad en lugares fríos", se detalla en el portal.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT