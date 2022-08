Tribunal rechaza apelación del primer caso del movimiento "Me Too" en China

Un tribunal chino rechazó el recurso de apelación de la denunciante de un mediático caso de acoso sexual, considerado de gran relevancia para el movimiento #MeToo en China.

En un comunicado emitido el miércoles, la Primera Corte Intermedia de Pekín consideró que "las pruebas presentadas por la apelante fueron insuficientes para probar el acoso sexual en su contra", por lo que "la solicitud de apelación no se pudo aceptar".

En 2018, la joven Zhou Xiaoxuan, que por entonces realizaba una práctica laboral en la televisión estatal CCTV, denunció por acoso sexual al popular presentador de la cadena Zhu Jun, en un periodo en el que las redes sociales del país se hacían eco de situaciones similares.

En aquel momento, varias fueron las mujeres chinas que manifestaban haber sufrido situaciones similares, pero sus mensajes fueron progresivamente censurados en plataformas como la popular red Douban.

En el aviso publicado en la cuenta del tribunal en Weibo -el equivalente en China de la censurada Twitter-, la Corte manifestó que por lo consiguiente decidieron "rechazar todas las solicitudes de apelación" además de "confirmar la sentencia original", cuyo veredicto se dio en septiembre de 2021.

A court in China rejected an appeal by a woman who brought forward a landmark #MeToo case. Zhou Xiaoxuan accused TV host Zhu Jun of assaulting her when she was an intern. Her case was censored and then dismissed: "I worry that other victims fear standing up for their rights." pic.twitter.com/dVF11AeIuV

"El proceso del primer juicio supuso un segundo y profundo trauma (tras el supuesto acoso)", afirmó Zhou antes de acceder para la audiencia a una corte acordonada y rodeada de policías, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Un pequeño grupo de simpatizantes se reunió en la zona para mostrar su apoyo mientras sostenían carteles que lucían el mensaje #MeToo.

"Han pasado cuatro años, y lo más importante es que nos hemos planteado esta pregunta: cuando una mujer se encuentra con acoso sexual en un espacio cerrado, ¿vale la pena prestar atención a su dolor?", reflexionó Zhou junto a sus seguidores.

En declaraciones tras el veredicto, admitió que "la victoria no es tan importante" para ella y que aceptará el resultado, mas dijo esperar que "la próxima mujer que venga a esta corte reciba mayor entendimiento".

Not unexpectedly, Xianzi lost the second trial again. Here is her final statement in court. "I hope the next woman who comes to this court will get more understanding." Feel free to use pics we post with credit to “Friends of Xianzi" or "Anonymous". pic.twitter.com/eFYRSnr14z