Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.6°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Colombia

Capturan a criminal que ordenó quemar vivo a comerciante por no pagar extorsión en Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El imputado, identificado como Juan Camilo García, fue acusado de numerosos delitos como homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado.

Además, es el líder de la agrupación y mandó a dos de sus subalternos a perpetrar el crimen, pero la víctima logró escapar.

Capturan a criminal que ordenó quemar vivo a comerciante por no pagar extorsión en Colombia
 Alcaldía de Itagüí

La Fiscalía colombiana sostiene que García es el "principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios" de Medellín.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las autoridades colombianas capturaron en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), al jefe de una banda criminal que ordenó quemar viva a una persona por no pagar una extorsión, informó este domingo la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Juan Camilo García los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

"El 14 de marzo de 2019, dos de sus subalternos intentaron cumplir el plan delictivo. Interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, pero alcanzó a escapar y se salvó del ataque", detalló la Fiscalía en un comunicado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.

La investigación probó que García supuestamente es el "principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas", agregó la Fiscalía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada