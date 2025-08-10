Capturan a criminal que ordenó quemar vivo a comerciante por no pagar extorsión en Colombia
El imputado, identificado como Juan Camilo García, fue acusado de numerosos delitos como homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado.
Además, es el líder de la agrupación y mandó a dos de sus subalternos a perpetrar el crimen, pero la víctima logró escapar.
La Fiscalía colombiana sostiene que García es el "principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios" de Medellín.