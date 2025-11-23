Síguenos:
Tópicos: Mundo | Colombia

Colombia: Operativo rescata a 17 niños de secta ultraortodoxa vinculada a delitos sexuales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Estaban cautivos en un hotel del municipio de Yarumal por el grupo judío Lev Tahor, implicada también en ilícitos de secuestro infantil.

Según las autoridades, hay indicios de que la célula esté intentando establecerse en el país "para continuar con los crímenes atribuidos".

 @MigracionCol (X)

Los menores eran de nacionalidad canadiense, estadounidense y guatemalteca, países donde también está instalada la secta.

Al menos 17 menores de edad de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en poder de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, fueron rescatados en Yarumal, en el noroeste de Colombia, informó este domingo Migración Colombia.

El operativo fue realizado por el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de Yarumal y permitió verificar la "situación migratoria de 26 personas, entre ellas 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla vigente de Interpol".

Esa circular se emite para alertar la desaparición de personas, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro, explicó la autoridad migratoria de Colombia en un comunicado.

Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.

Migración Colombia recordó que existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por "presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil".

Asimismo, hay indicios de que "podrían intentar establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa".

"La prioridad es garantizar la protección de los menores de edad", dijo la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, citada en un comunicado de su despacho.

Igualmente, dijo que Migración Colombia, el Gaula Militar del Ejército, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía trabajan conjuntamente para "esclarecer plenamente la situación de los menores involucrados, verificar que no hayan sido víctimas de abuso y descartar cualquier indicio relacionado con trata de personas".

