Descubrió que su esposo le era infiel y comenzó a arrojar sus cosas por la ventana: “¡El televisor no!”

A través de Tiktok se viralizó el momento en el que una mujer descubrió a su esposo con su amante en su departamento de Bogotá, Colombia, y comenzó a lanzar todas sus pertenencias por la ventana.

Los registros fueron captados por distintos vecinos de la mujer, donde se pueden ver cómo caen diferentes objetos de un piso 11, como un televisor, equipo de música, un casco de moto, cuadros de decoración y ropa.

La situación supuso un peligro para los presentes, e incluso, las ventanas y terrazas de algunos vecinos quedaron notablemente dañadas por los impactos. Sin embargo, pese a que varios de ellos intentaron tranquilizar a la mujer en diferentes ocasiones y rogarle que se detuviera, ella hizo caso omiso hasta que llegó la policía.

Posteriormente uno de los vecinos grabó el momento en el que la amante salió a buscar las zapatillas del hombre que su esposa había lanzado por la ventana, mientras que otro aseguró que en el departamento donde se originó la situación había una persona armada y que el esposo de la mujer estaba completamente borracho.

Sin embargo, otros vecinos se tomaron la situación con humor, dentro de los cuales a uno se le puede escuchar decir "la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible", mientras que otro le gritaba "¡Señora no! ¡El televisor no! Yo se lo recibo, no lo bote", y un tercero le encaraba su actitud y le aseguraba que "por eso la dejaron".